Частната компания за космически полети SpaceX обедини усилията си с НАСА, за да изстреля най-новия сателит за наблюдение на Земята, съобщи Voice of America (VOA). Стартовата площадка е нос Канаверал във Флорида. На върха на ракета Falcon 9 се намираха сателитът Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem Satellite или накратко PACE.



От космоса НАСА казва, че PACE ще изследва микроскопичния живот във водата и микроскопичните частици във въздуха. Това означава, че учените ще могат да изследват ефектите от изменението на климата върху фитопланктона - малките организми, които според учените произвеждат около 50% от кислорода, който дишаме. Spaceflight Now съобщава, че изстрелването на PACE бележи първата мисия на правителството на САЩ, насочена към полюсите на Земята след неуспешно изстрелване през 60-те години на миналия век.



Тази седмица започна още едно изстрелване в космоса - на руския космонавт Олег Кононенко. То стана историческо, тъй като счупи световния рекорд за най-много време, прекарано в космоса. 59-годишният мъж е прекарал повече от 878 дни и 12 часа в космоса, като подобри предишния рекорд с около 30 минути и продължава да стои там.



Той е направил пет пътувания до Международната космическа станция, датиращи от 2008 г. Сегашното му пътуване започна миналия септември, и ако всичко върви по план, Кононенко ще стане първият човек, натрупал 1000 дни в космоса до края на мисията.



Живеещите в Северна Америка ще могат да наблюдават пълно слънчево затъмнение на 8 април. По време на затъмнението около 44 милиона души от Мексико до Нюфаундленд могат да видят луната идеално подравнена между Земята и слънцето, превръщайки деня в нощ за близо четири минути и половина. Ако луната беше малко по-близо, събитието можеше да продължи до седем минути и половина, посочва Voice of America (VOA).