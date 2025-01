Най-малко осем души са били ранени при нападение с чук в университетски кампус в Токио, преди извършителят да бъде задържан от полицията, съобщи японската обществена телевизия NHK.

Всички ранени са контактни, предаде АФП.

По данни на медията атаката е станала в кампуса на университета „Хосей“ в квартал Тама, в западната част на японската столица.

Арестувана е жена на около 20 години. Нападателката изглежда е била студентка, която е била спряна от служители на университета.

