Москва експулсира британския дипломат Едуард Уилкс, обвинявайки го в шпионаж. Това съобщи Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия. В тази връзка руското Министерство на външните работи извика Найджъл Кейси - посланика на Великобритания в Москва.

ФСС пояснява, че дипломатът съзнателно е предоставил невярна лична информация докато е искал разрешение да влезе на територията на Русия.

🇷🇺🇬🇧 British Diplomat Accused of Espionage as FSB Uncovers Subversive Activities



The British Foreign Office's appointee to Moscow, Wilkes Edward Pryor, intentionally provided false information when obtaining entry permission to Russia, violating Russian law, according to the… pic.twitter.com/FQeN4rRWx0