Морска мина е открита да плава край турското черноморско крайбрежие североизточно от Истанбул.

Устройството е било намерено на 22 декември край бреговете на Агва, на около 50 км източно от мястото, където Босфорът се влива в Черно море, предаде АФП, цитирайки Анадолската агенция.

От старта на войната между Русия и Украйна, двете воюващи страни разполагат морски мини, които често са измествани от бури.

