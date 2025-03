Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова днес украинския президент Володимир Зеленски да се извини след пререканието с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, предаде Франс прес.

Украинският лидер трябва „да се извини за това, че ни загуби времето за срещата, която завърши по този начин“, заяви американският първи дипломат в интервю за телевизия Си Ен Ен.

„Много ясно изложихме какъв е нашият план, а именно да доведем руснаците на масата за преговори“, каза Рубио.

‘He (#Zelensky) should apologize for WASTING OUR TIME’ – Secretary of State, Marco Rubio.#Trump pic.twitter.com/etnqKx7qFv