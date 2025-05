Малък самолет се разби в квартал на Сан Диего, Южна Калифорния рано тази сутрин, предаде агенция "Фокус".

Летателният апарат Cessna 550 се е разбил около 03:47 ч. местно време сутринта по време на гъста мъгла. След катастрофата e настъпила огромна експлозия, която е подпалила множество домове и коли, съобщава NBC 7. Властите все още изясняват колко души е имало на борда на самолета.

SMALL PLANE CRASHES INTO SAN DIEGO NEIGHBORHOOD: A Cessna 550 aircraft crashed into a residential area near Montgomery-Gibbs Executive Airport in San Diego, setting 15 homes on fire and prompting evacuations across several blocks. The crash occurred during dense fog conditions… pic.twitter.com/A6x3GGkdO1