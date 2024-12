Карлос Насар записа името си със златни букви в историята на българските щанги, след като спечели по категоричен начин титлата в категория до 89 килограма на Световното първенство по вдигане на тежести в Бахрейн. Олимпийският и европейски шампион направи световен рекорд още при изхвърлянето със 183 килограма, а впоследствие тласна 210 и 222 кг., стигайки до двубой от общо 405 кг., предаде Gong.

По този начин той е първият български спортист, който печели олимпийска, европейска и световна титла в една година.

Karlos Nasar sets a new world record at 183kg, and doesn't seem to have had much issue with it either. Unrealpic.twitter.com/mZccBKHQ4g