Карикатуристка oт The Washington post подаде оставка след рисунка, критикуваща американския милиардер Джеф Безос, предаде Франс прес.

Ан Телнаес обяви, че е подала оставка, защото ръководството на изданието отхвърлило карикатурата й, в която тя критикувала Безос, който е собственик на "Вашингтон пост", че се опитва да спечели благоволението на Доналд Тръмп.

Рисунката, публикувана в петък в блога на карикатуристката, показва основателят на "Амазон" коленичил и протегнал към статуя на бъдещия президент на САЩ чувал с долари.

Карикатуристка за "Вашингтон пост" от 2008 г. и лауреатка на наградата "Пулицър", Ан Телнаес обяснява в статия в блога си, че никога досега нейна рисунка не е била отхвърляна заради сюжет, който тя е решила да нарисува.

"Рисунката, която беше отхвърлена, критикува шефовете и технологичните и медийни магнати, които правят всичко, за да спечелят благоволението на новоизбрания президент", заяви Ан.

Jeff Bezos never wanted this cartoon to become public.



He killed it, and as a result, pulitzer prize editorial cartoonist Ann Telnaes quit.



Make sure everyone sees this cartoon. pic.twitter.com/hrvdGeowGO