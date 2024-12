Холивудският актьор Джейми Фокс разкри причината за постъпването си в болница през април миналата година, съобщи Би Би Си. В специална продукция на платформата Нетфликс звездата от „Джанго без окови“ разказа, че е претърпял „мозъчен кръвоизлив, който е довел до инсулт“.

Фокс разказа, че един ден е имал силно главоболие и е поискал аспирин, но преди да го вземе, изпаднал в безсъзнание. „Не си спомням 20 дни“, каза той.

В емоционален разговор с публика в продукцията на Нетфликс Jamie Foxx: What Had Happened Was..., Фокс разказа, че първоначално е бил изпратен вкъщи от лекарите, след като му е била поставена кортизонова инжекция. След това сестра му дошла да го види и усетила, че не е добре, затова го закарала с колата си в болница. Именно тогава лекар му казал, че има мозъчен кръвоизлив, който е довел до инсулт.

Фокс разказа, че сестра му се е молила през цялото време, докато са го оперирали. Лекарите не успяват да открият произхода на мозъчния кръвоизлив.

Актьорът също така каза на публиката, че „животът ти не проблясва пред лицето ти, беше някак странно спокойно, видях тунел, не видях светлина“. Той се пошегува: „В този тунел беше горещо, дали не отивам на грешното място?“.

Фокс каза, че лекарят е казал на семейството му, че „може би ще успее да се възстанови напълно, но това ще бъде най-лошата година в живота му“.

Актьорът благодари на сестра си Дейдра Диксън и дъщеря си Корин Фокс за това, че са успели да го държат далеч от публичното пространство. „Те не искаха да ме виждате в този вид и аз не исках да ме виждате в този вид“, каза той на феновете си. С жестове Фокс показа, че движенията на главата му са малко нестабилни след инсулта, а дъщеря му се притеснявала, че хората ще му се подиграват.

Фокс се е събудил на 4 май 2023 г. и първоначално е използвал инвалидна количка, защото не е можел да ходи. По-късно той се е подложил на допълнително лечение в Чикаго.