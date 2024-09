Google News Showcase

отговоринадали е готова за телевизионен дебат с републиканецаТой ще се проведе утре, 10 септември.Харис говори пред репортери, докато се разхождаше със съпруга си из базата на Националната гвардия край Питсбърг. На въпроса дали е готова за дебата демократката вдигна пръст и каза:, съобщава The New York Times.Дебатът ще се проведе по ABC News. Президентските избори ще се проведат на 5 ноември. Според проучване на The New York Times и института Siena College Тръмп е подкрепян от 48% от анкетираните, а Харис - от 47%. Според социологическия агрегатор RealClearPolitics демократът води с 48,3% пред републиканеца с 46,5%.