Дванайсет души са починали от отравяне с въглероден окис при инцидент в Грузия, съобщиха от полицията.

Телата на 11 чужденци и един грузински гражданин са открити в спално помещение над ресторант на ски станцията в Гудаури, в северната част на кавказката държава, предаде АФП.

„Предварителните тестове не показват следи от насилие по телата им“, намерени на втория етаж на сграда, в която се помещава ресторант за индийска храна.

„След спирането на електричеството в сградата е включен генератор, захранван с петрол“, заявиха от полицията.

Властите са започнали разследване на инцидента.

Идентичностите на жетвите не бяха оповестени веднага.

🚨 BREAKING: 12 DEAD FOUND IN GUDUARI SKI RESORT RESTAURANT in Georgia 🚨



In a shocking turn of events, the Georgian Ministry of Internal Affairs has reported that 12 people were found dead in the service area of a restaurant at the Guduari ski resort.



11 foreigners among the… pic.twitter.com/zwiuwma3AP