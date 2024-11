Израелски сили са открили огън срещу няколко автомобила със заподозрени, за да им попречат да достигнат забранена зона на ливанска територия. Това предаде Ройтерс, като се позова на изявление на военните.

Заподозрените след това се оттеглили, се добавя в съобщението.

Това се е случило часове след като влезе в сила споразумение за прекратяване на огъня между Израел и ливанската военна групировка "Хизбула“, което доведе до постепенното завръщане на хиляди ливанци по домовете им.

