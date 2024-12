Бурята, връхлетяла Гърция, е взела трета жертва. Бедствието повреди пътища и сгради на островите Лемнос, Родос и други части на страната.

Шофьор, който се опитвал да избегне отломки в северната част на Халкидики, е падал в канавката на 2 декември и е починал от хипотермия в автомобила си.

Прогнозите са, че бурята, която пристигна в Гърция на 30 ноември, ще донесе силни снеговалежи на север и северозапад до 3 декември.

На 30 ноември за 12 часа паднаха повече от 17 см дъжд, съобщи гръцката метеорологична служба.

Стотици домове са наводнени, а няколко района са засегнати от прекъсване на електрозахранването.

#Greece: The fire service received more than 1076 evacuation and emergency calls in the last 24 hrs due to Storm #Bora, 600 of them on the island of #Rhodes, acc to the fire service spox.



A 57-year-old man died on the island of #Lemnos after he was swept away by floodwaters. pic.twitter.com/0854uLc8V0