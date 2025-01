21-годишна норвежка стана най-младият човек, достигнал до Южния полюс със ски, сама и без помощ, съобщиха от нейното обкръжение.

Сто и четиринадесет години след своя сънародник, полярния изследовател Роалд Амундсен, който пръв достига Южния полюс, родената на 9 май 2003 г. Карен Килесьо изминава около 1130 км за почти 54 дни на антарктическия континент.

„Това е нова страница от полярната история“, каза нейният наставник, норвежкият авантюрист Ларс Еббесен, пред АФП.

Младата скандинавка детронира французина Пиер Хедан, който според рекордите на Гинес е най-младият човек, достигнал сам и без чужда помощ до Южния полюс от 7 януари 2024 г., на 26-годишна възраст.

