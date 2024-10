МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ! ЗАПАЗЕТЕ СВОЕТО МЯСТО ТУК

Тя съчетава в себе си силата на красотата и интелекта по изумителен начин. Проф. Даниела Илиева е рядко срещана комбинация от красота, позитивизъм, ум, чар и харизма.Визитката й - както образователна, така и бизнес, е еталон за успех и вдъхновение: тя е експерт по Международен туризъм и мениджмънт, бакалавър по Бизнес администрация, магистър по Маркетинг, доктор по Икономика и професор по Управление. Има и редица специализации, като само малка част от тях са НЛП трейнър, бизнес етикет и международен протокол трейнър, коучинг, MIT Artificial Intelligence, Implications for Business Strategy, Corporate Governance.Можем да открием над 120 нейни публицистични публикации, 50+ академични, има издадени 6 книги, а сега ще разкаже повече за своя професионален път и ще даде ценни съвети и на всички дами, които се регистрирате и дойдете на специалното събитие, което Edna.bg имаме удоволствието да организираме и ви каним на него - "Историите на Edna жена: Пътят към успеха". То ще се проведе на 15 октомври 2024 г. между 18:00 и 20:30 ч. в Event Space 2020, гр. София.Самата тя казва за себе си на своята официална страница „Обичам комуникацията. Общуването между хората във формална и неформална среда е нещо, към което подхождам с огромен интерес и любопитство вече над 20 години. Събития и ситуации в живота ми са ми показвали колко малко знам, но задълбочаването и научаването впоследствие, ме убеждават и до днес, че всичко може да се научи. Общуването е отговорност – към себе си и към събеседника.Общуването е процес. Комуникацията диша и се развива. Всичко се променя, а промените в обществото, мисленето, тенденциите, нагласите, стойността на времето и динамиката на бизнеса, налагат промени и в начините на общуване.Считам за своя мисия и призвание да изучавам комуникационните процеси, да преподавам различните комуникационни модели, да споделям комуникационни техники и ефективни решения. Всяко корпоративно обучение, всеки университетски семестър, всеки клиент, всяка среща, носят познание, обмен, наука, опит, преживяване и още по-голямо любопитство към комуникацията“.

