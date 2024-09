ТУК

Три успешни жени и три истории, които ни предизвикват не просто да мечтаем, но ни вдъхновяват, че добрите идеи, правилният подход и ясно начертаният план за постигане на набелязаните цели ни водят по пътя на успеха. - блогър и съосновател на платформата „Майко Мила" - изпълнителен директор на Фондация "Право и Интернет". Открийте повече за нея ТУК - създател и собственик на COCO Nail House , позната в социалните мрежи и под името beyond the yummy.

По време на събитието дамите ще говорят за:​
- предизвикателствата и трудностите, през които са преминали, за да станат това което са;
- моментите, носещи удовлетворение и емоциите от сбъдването на мечтите си;
- мотивацията и страстта, която ги движи, за да продължат напред​;
- идеите, които водят до промяната и качествата, които една жена трябва да развива, за да съумее да управлява успешен бизнес​;
как да балансираме между кариерата и личния си живот.

Красимира Хаджииванова е основател на родителската медийна платформа "Майко Мила" и на социалното предприятие "Оле Мале". Тя е част от стендъп формата "Три жени на микрофона". Работи в различни онлайн медии от 2001-ва година. Има и собствен блог "Животът от нещата", както и книга със същото заглавие.

Даниела Иванова е изпълнителен директор на една от най-успешните български неправителствени организации – Фондация „Право и Интернет", автор на няколко книги и един от най-популярните академични професори в страната. Тя е и професионален консултант по Бизнес етикет и международен протокол, сертифицирана от EUROPROTOCOL – The European School of Protocol.

Гергана Баева е бизнес ентусиаст с голяма доза позитивизъм във всяко начинание, идеен генератор и сбъдващ мечти човек. Тя е създател и собственик на бранда салони за красота COCO Nail House, кулинар-ентусиаст и създател на съдържание в социалните мрежи под името @beyondtheyummy.