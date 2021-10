Анастасия Ингилизова е българска актриса. Играла е на сцените на Сатиричния театър, „Ла Страда”, Театър „Българска армия”. През 2013 получава наградата “Икар” на Съюза на артистите в България за поддържаща женска роля за Перонела в „Декамерон”.

БГНЕС

Руски политик, настоящ президент и бивш министър-председател на Русия.

БГНЕС

Български телевизионен водещ, по-известен като Део. Един от водещите на предаването „Това го знае всяко хлапе“. Победител в благотворителното шоу "Vip Brother 3"

БГНЕС

Български актьор. Част от екипа на "Комиците". Син на писателя Иван РадоевБългарски джаз музикант, композитор и педагог.Теди Москов е български театрален, телевизионен и кинорежисьор.

БГНЕС

Gettyimages

Известна шведска поп изпълнителка. Печели конкурса "Евровизия" през 1999 г. с песента "Take Me to Your Heaven"

Тони Бракстън

Gettyimages

Американска R&B певица, автор на песни и актриса. Най-известната й балада "Unbreak My Heart" превръща певицата в международна звезда.