Мултимилионната телевизионна версия нана Amazon ще излезе на екран на 2 септември 2022 г., а сериите вече си имат официално име. Amazon представи първия трейлър на сериала, който е базиран на вселената на "Властелинът на пръстените". Сериалът се нарича "Властелинът на пръстените: Пръстените на властта" (The Lord of the Rings: The Rings of Power), пише каналът "Stars News" във vbox7.В тийзъра можете да чуете историята за произхода на 20-те пръстена на властта, които били дадени на представители на различните народи, населяващи Средната земя.Новият сериал ще се фокусира върху събитията, предшестващи оригиналната трилогия, режисирана от Питър Джаксън. Представителите на Amazon Primeна сериала. Все пак стана ясно, че епизодите ще ни върнат много назад в историята, за да ни покажат как Саурон убеждава Келебримбор и ковачите от Ерегион да създадат въпросните пръстени. Те са дадени на водачите на елфи, джуджета и хора, а Саурон тайно създава още един пръстен, който има силата да доминира над останалите. Сериалът ще обедини всички истории от Втората епоха на Средната земя.Говори се, че от Amazon са похарчили рекордните 465 милиона долара за първия сезон на поредицата. Очаква се да бъдат заснети, което го прави един от най-скъпите в телевизионната история. Епизодите от първия сезон ще бъдат излъчвани веднъж седмично. Работата по втория сезон ще бъде във Великобритания, а не в Нова Зеландия, както бе до този момент.