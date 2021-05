По време на големия финал четирите звезди сами определиха своите сценични образи, а последната и решаваща дума в класирането беше тази на зрителите, които избраха победителя в девети сезон на ненадминатото шоу за преобразвания. Тази вечер те присъдиха първото място на Рафи, който получи чисто нов автомобил Ford Kuga и застраховка от SDI. Почетното второ място зае миналогодишният победител Фики, а след него се наредиха Михаела и Милица, съобщи NOVA По време на последното шоу за сезона Милица представи Дамата в бяло от филма „Великият шоумен“, а Рафи се изправи пред истинско предизвикателство с образа на великия Васил Найденов. Михаела Маринова влезе в обувките на Лара Фабиан, а Фики се опита да спечели първото място с Елвис Пресли.Първа на сцената във финалния епизод на „Като две капки вода“ – All Stars излезе Софи Маринова, която се преобрази във фолк фурията Преслава и изпя хитовото ѝ парче „Дяволско желание“. "Много се радвам,че участвах в шоуто. Изкарах си страхотно с вас. Целият екип е голяма работа!", сподели певицата, която бе отличена с титлата "Мис Софи International" на шоуто "Като две капки вода" и получи специална статуетка."Вие сте невероятни и наистина сте най-гледаното шоу! Мисля, че Софи се представи блестящо!", не пропусна да я похвали Преслава, която бе сред публиката в залата.Втора на сцената излезе финалистката Милица, която изпълни парчето от филма „Великият шоумен“ - Never Enough. "Ако зрителите ми помогнат, обещавам да стана такси и да ги возя безплатно. Това е най-трудното, но най-страхотното състезание", категорчина бе актрисата, която бе отличена с награта "Мис Funny".„Вечерта със сигурност ще бъде бляскава. За да стигна до финала, ми помогна ми желанието да не се състезавам. Човек не трябва да се сърди на журито. Когато ти си доволен от своята работа, това е важното! Зная много добре имитациите, при които не се справих добре и тези, които се получиха също! Най-много се притеснявах при имитацията на 100 Кила“, призна тя.Победителят в дебютния сезон на „Като две капки вода“ Рафи избра да се превъплъти в образа на Васил Найденов и изпълни легендарното парче „Сбогом моя любов“. „Преди 8 години това беше най-голямата ми сбъдната детска мечта. Не вярвах, че отново ще изпитам това чувство. Шоуто ми помогна да изпитам чувства, които не бях изпитвал отдавна. Да пея от балкона на дома си, беше най-голямото изпитание за мен, но чрез него си върнах вярата и амбицията, че съм роден за сцената. Избрах българска песен за финала, а Васил Найденов е най-високата топка за мен.“ За цялостното си представяне в шоуто Рафи бе отличен с титлата "Мистър Карантина".Къци се преобрази в краля на поп фолка Azis, облечен в неговото сако, и изпя парчето му „Евала“. "Ще запомня сезона като много силен и уникален", категоричен бе той. "Поканих Къци, защото е различен", сподели Маги Халваджиян. Той бе отличен с наградата "Мистър Wrecking Ball" (за сценична смелост).За финала Михаела избра да изпълни парчето на „Je Táime“ Лара Фабиан, като олицетворение на обичта й към всички. „Тези три месеца за мен се превърнаха в страхотен филм, изпълнен с невероятни емоции. Пораснах на тази сцена. Трудно е, защото трябва да познаваш много добре себе си, за да бъдеш добър имитатор. Най-притеснителният образ за мен беше този на Удо Диркшнайдер, но бих откроила най-ярко преобразяването ми в Райна Кабаиванска.“ За цялостното си представяне в шоуто Михаела бе отличена с титлата "Мис Еуфория".Фики избра да се превъплъти в големия Елвис Пресли и изпя великата му песен „My Way“. „Надявам се с тази песен да докосна сърцата на публиката. Благодаря на всички! Този сезон беше още по-емоционален от миналия. Забавлявах се от сърце. Голям фен съм на Рей Чарлс и е вълшебен човек, сред най-любимите ми образи е и този на Дони. Вече мога да преподавам уроци по ходене на токчета. Най-много се затрудних с Тина Търнър и с парчето на „Whitesnake“ „Is This Love”, призна изпълнителят, който бе отличен с титлата "Мистър The Best".Azis и Поли Генова решиха да се представят заедно като изпълнят песента „За да те има“ на Чочо Владовски и Лили Иванова. Поли грабна приза "Мис Dancing Queen", a Azis - "Мистър БГ Rockstar".Зуека получи медал за цялостно творчество, а Геро - за дебют.