и първият усилвател, който Джон Ленън използва с "Бийтълс", се очаква да бъдат продадени за стотици хиляди британски лири, когато бъдат предложени на търг във Великобритания следващия месец, съобщават Ройтерс и Пи Ей мидия/ДПА.Повече от 350 редки и уникални, включително инструменти, ръкописни текстове и автографи, ще бъдат предложени на търга на "Пропстор" на 15 ноември в рамките на четиридневно събитие.Сред колекцията са и предмети, носени и използвани от покойни музикални звезди, сред които Д, както и от настоящи звезди като Хари Стайлс и Стормзи.Якето в черно и златисто в стил милитъри на Майкъл Джексън, придружено от снимки от частната колекция на норвежкия рапър Омер Бхати, който е приятел на семейство Джексън, е с оценкаРамкираните текстове от класическата му песен Beat It, за които се твърди, че са написани на ръка от Майкъл Джексън, се очаква да бъдат продадени за сума между 40 000 и 80 000 британски лири.от 1962 г. се оценява на между 100 000 и 200 000 британски лири.За книжката A Life With The Beatles, подписана от Пол Маккартни, Джон Ленън, Джордж Харисън и Ринго Стар, се очаква да бъдат платени между 10 000 и 20 000 британски лири.Сред останалите артикули, които ще бъдат предложени на търга, е полифоничен аналогов синтезатор на покойната американска музикална звезда Принс. Синтезаторът с оценка е между 50 000 и 100 000 британски лири е използван по време на записите на Purple Rain.Сред предложените за продажба предмети е и китара с автограф на Ноел Галахър, на която той е свирил по време на ранните си участия с рок групата "Оейзис". Оценката на инструмента е между 25 000 и 50 000 британски лири.За продан са обявени общо 15 китари, които преди това са били притежавани и на които е свирил Ноел Галахър."Особено горди сме, че представяме най-голямата колекция от китари на "Оейзис", която някога е пускана на пазара, давайки на феновете възможност да притежават част от британската музикална история", казва специалистът по музика на "Пропстор" Марк Хохман.Зас искания за музикален клип се очаква да бъдат платени между 15 000 и 30 000 британски лири.Организаторите на търга очакват общата сума от продажбите да достигне около 2 милиона британски лири.