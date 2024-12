Песента All I Want for Christmas Is You на Марая Кери отново преборва всички конкуренти в класацията за сингли Хот 100 на „Билборд“, като се изкачва с девет места до №1, съобщи сайтът на изданието.

Песента стига върха за рекордно дълъг вече шести празничен сезон. Първоначално тя е издадена в албума на Кери Merry Christmas през ноември 1994 г. С разрастването на стрийминга и все по-голямото присъствие на празничната музика в плейлистите на стрийминг услугите, тя попада в топ 10 на „Билборд“ отново за първи път през декември 2017 г. и в топ пет за първи път през празничния сезон на 2018 г. Песента е водила по време на празниците през 2019 г. (в продължение на три седмици), 2020 г. (две), 2021 г. (три), 2022 г. (четири) и 2023 г. (две).

На второ място се нарежда Бренда Лий с Rockin' Around the Christmas Tree.

Освен това Last Christmas – сингълът на „Уам!“ от 1984 г., скача от осемнадесета на трета позиция.

TV Off на Кендрик Ламар с участието на Лефти Гънплей е на четвъртата позиция.

Класиката Jingle Bell Rock на Боби Хелмс оформя челната петица в класацията на „Билборд“.

Други два хита на Кендрик Ламар - Luther със Сиза и Squabble Up, заемат съответно шесто и седмо място в чарта.

Шабузи слиза на осма позиция с парчето A Bar Song (Tipsy).

Die With a Smile на Лейди Гага и Бруно Марс заема деветото място, като A Holly Jolly Christmas на Бърл Айвс затваря десетката за сингли на „Билборд“.