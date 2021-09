Американското филмово студио "Уорнър брос" ще прави римейк на хитовия филм от 1992 г., в който главните роли бяха поверени на, предаде Ройтерс.Продукцията постави началото на холивудската кариера на покойната певица. Най-големият й хит "Винаги ще те обичам" ( "I Will Always Love You") e в саундрака към филма.Сценарият на римейка на "Бодигард" е възложен нас, който има номинация за награда "Тони".Съпродуцент ще бъде Лорънс Каздън, който е автор на сценария на оригиналната версия на филма от 1992 г.От "Уорнър брос" не съобщават имената на актьорите, които ще пресъздадат образите на певицата, чийто живот е застрашен, и на нейния охранител."Бодигард" е поредният, на който ще бъде направен римейк. Лейди Гага и Брадли Купър участваха през 2018 г. в поредна нова версия на"Роди се звезда", която пожъна голям успех. До края на годината ще излязат по екраните осъвременените класики "Дюн" и "Уестсайдска история".