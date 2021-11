издаде 32-ия си студиен албумна 22 октомври, състоящ се преобладаващо от дуети с известни певци от различни поколения и жанрове, катоАлбумът оглави британската класация, но в САЩ остана на десето място. Той е записан по време на коронавирусната пандемия и произлезлите от нея ограничения.Елтън Джон, който е на 74 години, е насред прощалното си турне през март 2020 г., когато пандемията предизвиква непомнена от мнозина карантина. Тогава той вече няма какво да доказва. Първоначално си почива, играе с децата си, след това започва да приема предложения за сътрудничество. Резултатът е албум от, какъвто малцина могат да съберат. Стилът е необичайно разнообразен, дори за всепризнат почитател на трансформациите, какъвто е Елтън Джон. Той преминава през класически поп, диско ритми, метъл балади, джаз, кънтри.Елтън Джон сравнява албума с ранния си период от 60-те години на миналия век, когато поддържа различни музиканти - от групата "Холис" до Том Джоунс. Тогава му е обичайно да преминава от жанр в жанр. Затова обяснява, че "Lockdown Sessions" за него не е хаотичен, а е нещо познато - завършва кръга.Някои отса от предишни сътрудничества през пандемията, като "One of Me" с Лил Нас Екс от албума му "Montero" или "Nothing Else Matters" с Майли Сайръс . С "Cold Heart(Pnau Remix)", който изпълнява заедно с Дуа Липа, Елтън Джон оглави британската класация за сингли за първи път от 16 години. Вторият официален сингъл от албума "After All" е в сътрудничество с Чарли Пут, а третият "Finish Line" - със Стиви Уондър.Отзивите за албума "Lockdown Sessions" са положителни. Ню мюзикъл експрес му дава четири от пет звезди, но повечето, като Обзървър и Ролинг стоун - по три.