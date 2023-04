Британската поп звездапя и свири на китара на свидетелската скамейка, давайки на съдебните заседатели кратък безплатен концерт по време на процеса срещу него в Ню Йорк за нарушаване на авторски права, съобщиха американски медии.Шийрън изсвири основната прогресия от четири акорда на песента си, спечелила Грами, "Thinking Out Loud", отричайки, че е копие на соул класиката на Марвин Гей от 1973 г. "Let's Get It On", пише „Ню Йорк таймс”.Английският музикант също изпя това, което каза, че е оригиналният текст на песента му, "I'm singing out now", съобщи ABC News.Делото срещу Шийрън беше заведено от наследници на съавтора на Гей Ед Таунсенд. Наследниците търсят дял от печалбата от песента на Шийрън. Шийрън каза, че пише повечето от песните си за един ден и отбеляза, че е съавтор на "Thinking Out Loud" с певицата и автор на песни Ейми Уадж, която му е редовна творческа партньорка. Двамата са написали „Thinking Out Loud“ в дома на Шийрън през февруари 2014 г., каза той.„Седнахме китара до китара“, каза Шийран, според ABC News.Съдебните заседатели трябва да решат дали песента на Шийрън и класиката на Гей си приличат по същество и дали общите им елементи са защитени от закона за авторското право. Музиколог, служещ като свидетел на наследниците на Таунсенд, свидетелства, че песните на Шийрън и Гей използват почти идентична прогресия от четири акорда, което кара Шийрън да посегне към китарата си, пише „Ню Йорк таймс”. Шийрън изсвири както втория мажорен акорд, който свирил при всяко публично изпълнение, според показанията му, така и втори минорен акорд, използван в „Let's Get It On“.Делото се подновява в понеделник, когато се очаква Шийрън да даде допълнителни показания - със или без китара. /БГНЕС, АФП