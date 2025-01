От 1947 г. часовникът на Страшния съд служи като метафора за заплахите за човешкото съществуване.

Всеки януари Бюлетинът на атомните учени разкрива годишната актуализация на Часовника – дори и стрелките да не са преместени.

Днес учените обявяват новото време на часовника. Сред ораторите на събитието ще бъдат носителят на Нобелова награда за мир Хуан Мануел Сантос и Даниел Холц, член на управителния съвет и физик от Чикагския университет.

Doomsday Clock е символичен часовник, създаден от Съвета на директорите на списанието „Bulletin of the Atomic Scientists“ на Чикагския университет.

Колкото по-близо е часът до полунощ, толкова е по-близо Земята до глобална катастрофа. Ако той се движи напред и се приближава към полунощ, това значи, че човечеството се е приближава към катастрофа и самоунищожение.

