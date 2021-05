е роден на 28 октомври 1955 г. в Сиатъл, Вашингтон. Син е на видния адвокат Уилям Х. Гейтс, а майка му е в борда на директорите на First Interstate BancSystem и United Way of America. Бил Гейтс има английски, немски, ирландски и шотландско-ирландски корени, пише каналът "Портретъ" във vbox7.Още като дете изненадва преподавателите си със своите научни и математически познания. Учи в престижното сиатълско училище „Лейксайд“, в което се среща за първи път с компютрите. Пише първата си. През 1968 г. заедно с приятеля си Пол Алън основават Lakeside Programming Group, като целта им е да намерят начин да използват компютърните си умения в реалния свят.През 1975 г. Бил е втори курс в университета „Харвард“, когато заедно с Пол разработват софтуер за първите микрокомпютри. Започват с адаптирането на BASIC, популярен език за програмиране, който се използва при големи компютри, за използване на микрокомпютри. След този успех, Гейтс напуска „Харвард“ и заедно с Пол Алън сформират Microsoft.Влиянието на Гейтс върхусе увеличи значително, когато Microsoft лицензира операционна система, наречена MS-DOS за International Business Machines Corporation, тогава най-големият доставчик на компютри в света, за използване на първия ѝ микрокомпютър, IBM PC (персонален компютър). Повечето производителите на IBM-съвместими компютри също се обръщат към Microsoft за техния основен софтуер. В началото на 90-те фирмата се превръща в една от водещите в света на персоналните компютри.

Gulliver/Getty Images

Бил Гейтс призна за „най-голямата грешка“ на Microsoft

Бил Гейтс: Изкуственият интелект е заплаха за човечеството

В допълнение към работата си в Microsoft, Гейтс е известен и с благотворителната си дейност. Заедно със съпругата си Мелинда той стартира фондация „Уилям Х. Гейтс“, чиято цел е да финансира глобални здравни програми, както и проекти в северозападната част на Тихия океан. В края на 90-те години двойката финансира и северноамерикански библиотеки чрез Фондация „Библиотека Гейтс“, която събира пари зачрез програмата „Учените на хилядолетието Гейтс“. Бил Гейтс се включва и в множество благотворителни кампании и спортни събития.През 2008 г. Гейтс се отказва от ежедневния надзор над компанията и решава да се отдаде на фондацията „Бил и Мелинда Гейтс“. През февруари 2014 г. той се оттегли от поста председател, но продължава да е член на управителния съвет до 2020 г.През 2016 г. е награден с Президентския медал за свобода. През 2019 г. се появява документалната поредица „Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates“. Списъкът с документални филми и бъдещи проекти за Гейтс е дълъг. Самият той е автор и на няколко книги.Бил Гейтс е чест участник в класациите на Forbes, като през изминалата година се наредис 98 милиарда долара. Успява да го изпревари единствено Джеф Безос.На 1 януари 1994 г. се жени за Мелинда Френч, а сватбата се състои на хавайския остров Ланай. Двойката имат три деца – Дженифър, Рори и Фийби. Преди броени дни семейството сподели, че се развеждат след 27 години брак.