Tози понеделник, 24 юни, е Световният ден на „ия“ – традиционна румънска блуза с шевици, която ЮНЕСКО включи в списъка на нематериалното културно наследство през 2022г., предава кореспондент на БТА, Мартина Ганчева.



Думата “ie” произлиза от латинското „tunicae lineae“, което означава „тънка туника, носена върху кожата".

Празникът на ията се отбелязва в над 60 държави и 130 населени места и всяка година влиза в календара на музеите и културните институции в Румъния и чужбина, включително посолства и дипломатически мисии.

Ията е бяла блуза с цветни орнаменти. Детайлите на бродерията определят областта на произход. Според местните изследователи и историци корените й идват от дакийската цивилизация. Древни барелефи изобразяват даките, облечени в ризи с дълги ръкави с кройка, подобна на туника.