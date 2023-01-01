Ето кои са те:

Кандидати за общински съветници

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

4. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

12. БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

13. ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

14. Граждани за Общината

26. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

28. ЛЕВИЦАТА!

42. ВЪЗРАЖДАНЕ

47. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

57. Движение за права и свободи – ДПС

61. КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

68. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

69. ГЕРБ /СДС/

Деветима са кандидатите за кметския пост вна предстоящите местни избори на 29 октомври.- БСП за България;- Граждани за общината;- Левицата!– Възраждане;- Движение за права и свободи – ДПС;– Коалиция нутрална България (Комунистическа партия на България, Българска комунистическа партия, Партия на българските комунисти, Нова сила, Русофили за възраждане на Отечеството);- Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България;- ПП Има такъв народ (ПП Български възход);- ГЕРБ /СДС/.101. Минчо Стойков Казанджиев102. Борислав Иванов Илевски103. Валентина Янкова Митева104. Ивелина Бориславова Ангелова105. Венцеслав Бориславов Банчев106. Лазарин Георгиев Дочев107. Десислав Стефанов Гецов108. Даниел Добрев Атанасов109. Игнат Петров Георгиев110. Доротея Миленова Цанкова111. Красимир Данов Русков112. Дарвин Тодоров Асенов113. Мариана Михайлова Генова114. Искрен Петров Савчев115. Пламен Цветанов Линков116. Иван Миленов Иванов117. Симона Тодорова Цанкова-Цанкова118. Павел Радославов Георгиев119. Петя Иванова Аспарухова101. Радослав Василев Цанков102. Моника Прашкова Тонкова-Генчева103. Преслав Станимиров Петков104. Поля Христова Христова105. Георги Иванов Георгиев106. Нина Ангелова Петкова107. Радомир Михайлов Петков108. Ивайло Петров Кочев101. Ганчо Вълов Йотов102. Николай Христов Ангелов103. Гергана Стефанова Иванова104. Николина Илкова Арабаджиева105. Искра Светлинова Кънчева-Енчева106. Йоана Руменова Арабаджиева101. Виктор Емилов Таслаков102. Мария Цветомилова Павлова103. Ралица Николова Христова104. Николай Христов Недялков101. Кирил Владимиров Гумнеров102. Петър Димитров Магеранов103. Теодор Антонов Арсов104. Татяна Петкова Тодорова105. Мариан Василев Василев106. Пламен Петков Петров107. Антон Костов Дабевски108. Цоло Гачев Христов109. Ангел Маринов Заимов110. Моника Младенова Николова111. Ичо Стайков Добревски112. Иван Николаев Николов113. Николай Петков Стоянов114. Светозар Атанасов Ангелов115. Иван Цанов Иванов116. Атанас Енев Атанасов117. Боян Димитров Цветанов118. Васил Ангелов Гърмолов119. Христофор Иванов Христов120. Николай Илиев Николов121. Христо Михайлов Бъжев122. Станислав Насков Борисов123. Ясен Юриев Стоянов124. Пламен Кръстев Газдов125. Георги Стоянов Георгиев126. Кристиян Стилиянов Косев127. Данаил Димитров Ненов101. Росен Стефанов Федерчев102. Юнал Джелалов Мъстънов101. Светослав Миленов Славчев102. Виктория Тодорова Кръстева103. Милко Димитров Димитров104. Пламенка Стефанова Генова105. Теменужка Бориславова Николова106. Иван Петков Георгиев107. Иван Николаев Найденов108. Светослав Мончев Събев109. Пламен Станев Мицов110. Ценка Димитрова Цанкова101. Алдин Дочев Начков102. Красимира Маринова Дренчева103. Моника Петрова Петрова104. Юлия Станчева Василева105. Димитър Костадинов Пепелджийски106. Росица Ботева Мичева107. Силвия Тодорова Апостолова108. Силвия Димчева Григорова109. Калин Стефанов Кънев110. Снежана Георгиева Линджова111. Цветелина Йорданова Димитрова112. Ивайло Милков Чакърски113. Никола Христов Петров114. Елеонора Бойкова Маринова115. Марин Михайлов Стефанов116. Мирослав Дончев Димитров101. Мирослав Владимиров Александров102. Надежда Боянова Ангелова103. Божидар Петков Гидулски104. Александър Веселинов Асенов105. Александър Николаев Василев106. Атанас Неделинов Атанасов107. Емануил Пламенов Иванов108. Петър Василев Чакъров109. Моника Валентинова Раевска110. Тони Бориславов Борисов111. Мишел Атанасова Емануилова112. Йонислав Тихомиров Димитров113. Димитринка Паскалева Александрова114. Марина Неделинова Атанасова115. Стефан Мадленов Христов116. Пламена Калинова Илиева117. Димитър Детелинов Пеев118. Станислав Янков Христов119. Маринос Георгиос Вассис120. Алекс Ивелинов Иванов121. Атанас Атанасов Стефанов122. Данаил Колев Гидулски101. Сурай Мустафа Велиева102. Добромир Мариянов Александров103. Кенан Ердинч Терзиев104. Вейсула Сабинов Хаджиев105. Зия Хасанов Търнаксъзов106. Айхан Елезов Чакъров107. Веселка Николаева Петкова108. Велислава Полева Иванова109. Елизабет Николаева Костова110. Наталия Светославова Радулова101. Илиян Георгиев Георгиев102. Станка Недялкова Димитрова103. Йошка Йорданова Спасова101. Искрен Цветославов Арабаджиев102. Младен Минков Близнаков103. Ирен Сергеева Кривошиева-Досева104. Йоланда Венеславова Цонева105. Мирослав Василев Йонков106. Снежана Цветанова Серафимова107. Атанас Владимиров Трифонов108. Владимир Панчев Ганчев109. Ивалина Петрова Христова110. Йордан Стойчев Найденов111. Васил Панчев Мандев112. Мая Велик Йовкова113. Елена Петкова Георгиева114. Иван Стойчев Маринов115. Пламен Георгиев Якимов116. Петя Любенова Атанасова117. Искрен Тошев Трифонов118. Стефка Петкова Дафова119. Цанко Стойков Етев120. Ценка Георгиева Иванова101. Страцимир Веселинов Петков102. Стефан Тихолов Тихолов103. Цветелина Николаева Георгиева104. Биляна Станимирова Атанасова105. Любомир Станимиров Стоянов106. Венцеслав Николаев Вълчев107. Емилия Христова Христова-Цонева108. Георги Симеонов Ликьов109. Албена Орлинова Йончева110. Калин Петков Кръстев111. Стефан Валериев Веселинов112. Стилияна Асенова Калинова113. Дочо Димитров Михов114. Цветан Желев Желязков115. Христо Симеонов Симеонов116. Галя Кондова Генова117. Людмила Валериева Богданова118. Тихомир Николаев Костов119. Георги Миленов Георгиев120. Пламен Борисов Стоянов101. Ирина Любенова Митева102. Валентина Стефанова Недялкова103. Георги Николов Митев104. Георги Георгиев Терзийски105. Антон Ангелов Долапчиев106. Андриана Йорданова Младенова107. Иво Георгиев Райнов108. Росица Димитрова Маринова109. Даниела Тодорова Ганчева110. Георги Цанков Карамишев111. Петя Велиславова Димитрова112. Детелина Минчева Карапетрова-Бъчева113. Даниела Христофорова Ачкова114. Павлина Николова Стоянова115. Миглена Георгиева Иванова116. Виктор Юлиянов Симеонов117. Силвия Стефанова Нейкова118. Силвия Лалева Моева119. Евтим Кръстев Евтимов120. Тихомир Пенчев Маринов121. Преслав Стефанов Генчев122. Виторио Ивайлов Нанков123. Тодорка Петрова Петкова124. Любомир Стефанов Банчев125. Виктория Руменова Маринова126. Игнат Недков Игнев127. Светлана Георгиева Недялкова128. Драгомир Христов Кирилов129. Венцислав Маринов Христов