Малък самолет се е разбил в Бразилия, пилотът е починал, а четиримата пасажери са оцелели. Това съобщи “The Daily Mail”.

Инцидентът се е случил на 9 януари. В сутрешните часове на деня, при опит за кацане, самолет, модел “Cessna 545”, е пропуснал пистата на летището в Убатуба и се е разбил.

Последвала е експлозия, която е ранила човек, който по това време е бил на плажа, на който самолета е катастрофирал.

На борда е имало двойка с две деца. Те са откарани към местна болница и са в стабилно състояние. Пилотът е починал.

По случая е започнато разследване.

🇧🇷 Light aircraft crashes in Sao Paulo, killing pilot.



Two adults and two children miraculously survived!



