Софийският булевард "Витоша" заема 41-во място в глобалната класация на най-скъпите улици за 2024 г.

Традиционно всяка година консултантската компания Cushman & Wakeeld публикува доклада, в който класира най-скъпите търговски улици в света.

Позициите се подреждат на база средните цени на наемите, търговския потенциал на улиците и присъствие на международни брандове и търговски вериги. Въпреки че ръстът на наемите варира значително в целия свят, данните от доклада показват, че повече от половината от 138-те проследени локации са отбелязали годишен ръст на наемите. Конкурентното напрежение между търговците на дребно и ограниченото пространство повишава търсенето на търговски площи на ключови улици, което подхранва и цените на наемите.

Класацията за най-емблематичните главни улици в света се промениха значително от класацията от 2023 г., отбелязват авторите. Така Via Monte Napoleone в Милано вече надминава "Пето авеню" в Ню Йорк, за да се превърне в най-скъпата дестинация за търговия на дребно в света.

Средните наеми там достигат $2047 на квадратен метър, спрямо $2000 на "Пето авеню", където наемите остават

непроменени от 2022 г. насам.

Топ 10 на най-скъпите улици в света:

1. Via Montenapoleone, Милано, Италия

2. Пето авеню, Ню Йорк, САЩ

3. New Bond Street, Лондон, Великобритания

4. Tsim Sha Tsui, Хонконг, Голям Китай

5. Avenue des Champs-Élysées, Париж, Франция

6. Гинза, Токио, Япония

7. Pitt Street Mall, Сидни, Австралия

8. Myeongdong, Сеул, Южна Корея

9. Bahnhofstrasse, Цюрих, Швейцария

10. Kohlmarkt, Виена, Австрия

New Bond Street в Лондон, с наемна стойност от $1762 на квадратен метър , също е изкачва в класацията и

надминава Tsim Sha Tsui в Хонконг, където наемните стойности се измерват на $1607 на квадратен метър.

"Шанз Елизе" в Париж успя да запази петата си позиция, въпреки че разликата до шеста намаля след силния ръст

от 25% на годишна база в квартал Ginza в Токио.

Припомняме, че миналата година столичният бул. "Витоша" зае 51-во място от 57 в класацията за най-скъпи търговски улици в Европа, сочат данни от традиционното проучване.