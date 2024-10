Първият геймърски турнир на Vivacom – GAME ON, събра пред екраните десетки хиляди геймъри в трета поредна онлайн битка. Тя се излъчи на живо в 7 канала в социалните мрежи и в 4 стрийминг платформи, като беше гледана повече от 40 000 пъти и генерира над 25 000 коментара и реакции на феновете. На 24 ноември предстои големият финал на турнира, който ще бъде на живо, а билетите за него са налични тук В третия рунд към отборите на капитаните – Цветелин Попов – heaveNBUL, и Васил Калинчев – ShadowHex, се присъединиха двамата популярни геймъри и експерти по Fortnite – GNRAK и BurgerMurder заедно с още 500 фена, които се включиха в играта. След оспорвания двубой, отборът на ShadowHex успя да спечели предимство и по този начин да поведе с 2 на 1 победи в общия резултат.

Всички онлайн битки по време на Vivacom GAME ON се провеждат през отличната оптична мрежа на Vivacom, която има най-голямото покритие в България и е отличена за абсолютно най-качествената.1 Оптичният интернет на Vivacom е предпочитан избор за всеки геймър, защото предоставя постоянна скорост и почти никакво прекъсване по време на игра.Преди големия финал на Vivacom GAME ON остава една последна онлайн битка на 2 ноември, която ще бъде в платформата Roblox с много изненадващи игри. Важна роля за изхода на всяка GIGA среща от Vivacom GAME ON турнира имат и феновете. Те могат да се включват в игрите или да помагат на любимия си отбор да натрупа важно предимство под формата на GIGA битове чрез гласувания в социалните мрежи на Vivacom.

Големият финал ще бъде специално събитие с публика на живо на 24 ноември в Joy Station в София. Там целите отбори на ShadowHex и heaveNBUL, заедно с техните фенове, ще се изправят един срещу друг във финална битка за титлата FIBER CHAMP на България и голямата награда от 15 000 лв. Билетите за финалната надпревара вече са пуснати в продажба и могат да бъдат закупени от тук Повече информация за турнира можете да намерите на vivacom.bg