Софийският апелативен съд потвърди мярката на по-долната инстанция и остави за постоянно в ареста турския гражданин Еюп Темиз, обвинен в убийството на Слави Бинев. Заседанието се проведе при закрити врата.

Според съда има опасност Темиз да се укрие или да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.

Пред медиите адвокат Тезгюл Лютфиева посочи, че не ѝ е било позволено да се запознае с четирима нови свидетели по делото.

При първоначалното гледане на мярката стана ясно, че на срещата, на която е настъпил фаталният инцидент, са присъствали обвиняемият и двама други, които впоследствие са станали свидетели по делото. От показанията им се установява с достатъчна степен на достоверност вината на Темиз. Единият от свидетелите е заявил, че е видял как пада тялото след изстрела, а другият е казал, че Темиз му е признал, че е застрелял Бинев.

Защитникът на Темиз тогава каза пред съда, че фактите по делото сочат към различна фактическа обстановка от изложената от прокуратурата. Факт е, че от показанията на свидетелите се установява, че спрямо семейството на Темиз е оказан неправомерен натиск, който би довел до нерегламентирана намеса на трети лица. Защитникът призова съда да не се доверява изцяло на показанията на "шофьор-преводач".

Тя каза още, че свидетелят Ибрям Ибрямов е дал показания срещу Темиз преди да бъде официално разпитан, като това е в нарушение на закона и следва тези показания да не се приемат със същата тежест като останалите. Според адвоката няма обосновано предположение, че подзащитният ѝ е извършил така формулираното престъплението.