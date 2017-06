Слушай 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" могат да получат лицензии за продължаване на живота

94099

Your browser does not support the audio element. 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" могат да получат лицензии за продължаване на живота