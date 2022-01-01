\u0417\u0430\u043b\u043e\u0436\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430 \u043a\u0440\u0438\u0437\u0430 \u0432 \u0421\u0442\u0440\u0430\u0436\u0438\u0446\u0430, \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u0430 NOVA.\r\n\r\n\u0412\u044a\u0432 \u0432\u0438\u043b\u043d\u0430 \u0437\u043e\u043d\u0430 \u0432 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0430 \u043c\u044a\u0436 \u0441 \u043f\u0441\u0438\u0445\u0438\u0447\u043d\u0438 \u043e\u0442\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0435 \u0432\u0437\u0435\u043b \u0437\u0430 \u0437\u0430\u043b\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a \u044e\u0440\u0438\u0441\u0442, \u0432 \u0447\u0438\u044f\u0442\u043e \u0432\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0431\u0438\u0432\u0430\u0432\u0430\u043b. \n