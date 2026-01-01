Апелативен съд-Велико Търново потвърди мярката за неотклонение "задържане под стража" на 20-годишния мъж, обвинен, че е предизвикал катастрофата с четирима загинали на пътя Плевен-Ясен, съобщиха от съда.

Делото е образувано след подадена жалба от защитника на обвиняемия срещу определение на Окръжен съд-Плевен от 27 октомври, с което на мъжа е взета най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

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Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че на 8 октомври тази година, като водач на моторно превозно средство, е нарушил правилата за движение по пътищата и е предизвикал пътнотранспортно произшествие на общински път в област Плевен, в близост до моста на река Вит.

При избиране на скоростта за движение не я е съобразил с атмосферните условия, релефа на местността, състоянието на пътя и конкретните условия на видимост, не е намалил скоростта и по непредпазливост е причинил смъртта на четирима души на възраст между 18 и 21 години.

След направения анализ на представените доказателства въззивният съд приема, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието, за което е привлечен под наказателна отговорност.

В тази насока съдът отчита данните, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост над 170 км/ч при въведено ограничение от 70 км/ч в тъмната част на денонощието, около 23:00 ч., по пътен участък с неравна и напукана настилка, без пътна маркировка и с последователни завои.

Според състава на Апелативен съд-Велико Търново е налице и реална опасност обвиняемият да се укрие, предвид тежестта на предвиденото за престъплението наказание - лишаване от свобода от 15 до 20 години.

Съдът приема, че чистото съдебно минало, младата възраст и положителната му характеристика, представена пред въззивната инстанция, не са достатъчни, за да оборят законовата презумпция за наличие на такава опасност.

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По възраженията на защитата, свързани със здравословното състояние на обвиняемия, съставът приема, че нормативната уредба предвижда възможност за осигуряване на необходимото медицинско обслужване на задържаните лица.

Според състава на Апелативен съд-Велико Търново, като е достигнал до същия извод по отношение необходимостта от вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", първоинстанционният съд е постановил законосъобразен и обоснован съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Определението на Апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.