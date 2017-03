Опревдаха Перата за лова на афганистанци със свински опашки

31-годишният Петър Низамов – Перата, обвинен за незаконен лов на мигранти със свински опашки, изненадващо бе оправдан от Бургаския районен съд. Мотивът – липсата на достатъчно доказателства, че именно той е връзвал бежанците. Перата беше задържан, след като на 10 април м.г. публикува в социалните мрежи видеоклип, в който цивилният отряд, самопровъзгласил се за група за защита на жените и вярата, крещи повалените на земята чужденците: „Turkey, обратно, go back, back Turkey, now! Now, Turkey, go! Турция, go, обратно! Back, no България for you! No България, no България, go Турция immediately!".

Държавното обвинение поиска 2 години затвор за Низамов, но в хода на делото свидетели получиха неочаквана амнезия, самите бежанци изчезнаха и процесът претърпя обрат.

Експертите, ангажирани от магистратите, така и не можаха да докажат който слага "свинските опашки" на афганистанците.



Днес самият Низамов благодари на съдията, който бил един от малкото смели мъже, опълчили се на организирания трафик на мигранти. Перата заяви, че смята да продължи да патрулира по границата.

Прокуратурата ще протестира оправдаването му.