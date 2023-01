Голям и по-голям – по този начин бяха обявени, така пристигат и при вас. Сега можете да закупите последните модели от серията смартфони на Apple iPhone 14 и iPhone 14 Plus както на сайта vivacom.bg, така и в търговската мрежа на едни от най-атрактивните цени на пазара.Феновете на марката имат възможността да се сдобият с iPhone 14 128 GB + адаптер на цена от 50,98 на месец на изплащане за 36 месеца с план Unlimited MAX. А пък iPhone 14 Plus 128 GB + адаптер може да е при вас на цена 59,98 на месец отново с възможност за изплащане за 36 месеца с план Unlimited MAX.И двата модела са напълно съвместими с мрежата от пето поколение на телекома, която е най-голямата в страната с покритие в над 530 населени места и курорти.1 А в комбинациия с план Unlimited MAX преживяването на клиентите се превръща в истинско удоволствие.С този план Vivacom ви предлага неограничени минути за разговори, неограничени SMS и MMS в България и роуминг в ЕС, както и неограничени мегабайти на максимална скорост в България в рамките на разумното и добросъвестно потребление. С Unlimited MAX получавате 31 500 MB без допълнителна такса в роуминг в ЕС, както и 3 000 MB за роуминг в избрани оператори в Турция, Сърбия и Северна Македония.iPhone 14 и iPhone 14 Plus имат изтънчен дизайн в разнообразни цветове, нова система от камери и издръжлива батерия. Смартфоните разполагат с двойна основна камера по 12 MP, една от които е ултраширокоъгълна. Селфи камерата също е 12 MP. И двата модела се отличават със Super Retina XDR дисплей и са снабдени със специално проектирания от Apple А15 BIONIC процесор.Сред новите екстри на всички модели от серията е детектор за катастрофи - нова функция за безопасност, която може да се обади за помощ, когато потребителят не може да го направи сам.За пълната информация относно ценовите оферти и наличностите може да намерите на vivacom.bg Холандската United Group е водещият телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа. С дейности в осем държави, компанията има близо 15 милиона потребители и над 15 500 служители. United Group разполага с най-широкото мрежово покритие в региона и предлага на потребителите най-атрактивната селекция от телевизионно съдържание от цял свят. Сериозните инвестиции в дигитална инфраструктура, съдържание и технологии гарантират първокласно качество на продуктите и услугите, които групата предоставя на своите клиенти. От март 2019 г. мажоритарен собственик на United Group е BC Partners, една от най-големите глобални инвестиционни компании.