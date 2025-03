Земетресение с магнитуд 4,2 разтърси южната италианска област Базиликата, предаде АНСА.

Трусът е станал на 6 километра от град Валио в провинция Потенца, на дълбочина 14,3 км. Той е бил усетен и в провинция Матера, чийто главен град Матера беше заедно с Пловдив през 2019 г. европейска столица на културата.

𝗗𝗔𝗧𝗜 𝗨𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟𝗜: il #terremoto delle 10:01 ha avuto una magnitudo di 4.2 ed è stata localizzata pochi chilometri a nord di #Potenza, in Basilicata. La scossa è avvenuta ad una profondità di 14 km ed è stata avvertita in tutta la Basilicata e in parte della Puglia. pic.twitter.com/aK8B3cR6FX