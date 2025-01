Заложническа криза в немския град Римбах завърши с арест, съобщи местната медия "Südhessen News".

Потресаващи кадри показват как извършителят, въоръжен с нож, държи млада жена през врата.

Смразяващата кръвта ситуация се е разиграла в банков клон.

Около 11:00 часа местно време днес (7 януари) полицейски спецчасти са задържали нападателя.

Жертвата е без наранявания.

A migrant took a hostage in Germany



In South Hesse, Germany, a hostage situation unfolded this morning at a local Volksbank branch in Rimbach. Police reported on X that the suspect had been holding at least one person against their will.



According to https://t.co/Bh0MfBZICT,… pic.twitter.com/bPa63JQMTk