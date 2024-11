Осем са арестуваните вчера вечерта заради инцидентите в Скопие и други градове на Северна Македония в Деня на албанското знаме. Това съобщи кореспондентът на БТА Маринела Величкова.

„Четирима от тях са задържани за участие в сбиване, а останалите четирима - заради основателно предположение, че са извършили престъпление за „предизвикване на национална, расова и религиозна омраза и нетолерантност”, за което се предвижда минимално наказание от една година затвор. Срещу тях ще бъдат повдигнати съответни обвинения“, каза министърът на вътрешните работи на страната Панче Тошковски.

Един от арестуваните младежи е непълнолетен, останалите са между 18 и 21 години. Единият е арестуван, докато се е опитвал да запали националното знаме на Северна Македония, друг - когато хвърля на земята националния флаг. Част от случаите са изяснени и благодарение на видео кадрите и снимките, публикувани в социалните мрежи, поясни министърът на вътрешните работи, допълвайки, че „ще има и още арестувани”.

„Инцидентите бяха насочени директно към достойнството на македонските граждани, подобни събития са директно нападение върху държавата. Няма да позволим подобни действия да подгряват междуетническо напрежение в страната”, посочи Тошковски.

По думите му полицията е отговорила подобаващо на инцидентите, а по случаите се е работило до ранните часове на сутринта, работата ще продължи и в следващите дни.

