Russian President #Putin says hopes meeting with U.S. #Biden will be productive https://t.co/lBD5Z4kJ3w

Преди президентите на САЩ и Русия,да влязат в женевската вила "Ла Гранж" за първата си среща, двамата сипредаде Франс прес.Путин заяви: "Надявам се срещата ни да бъде продуктивна" и благодари на Байдън, че е поел инициатива за тези преговори. "Винаги е по-добре да се разговаря на четири очи", подчерта американският президент.Двамата пристигнаха с интервал от няколко минути във вилата, където бяха посрещнати от швейцарския президент Ги Пармлен, който им пожела късмет. Дискусиите обаче се очертаватотбелязва АФП.

"We're not expecting a big set of deliverables out of this meeting," a senior U.S. official told reporters aboard Air Force One as Biden flew to Geneva... #BidenPutinSummit https://t.co/vvHt2hBuA7