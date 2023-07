Срутването на покрива на физкултурен салон в. Държавната информационна агенция „Синхуа“ съобщи, че, в североизточната провинция Хейлундзян, е причинено от строителни работници, които незаконно са поставили перлит, форма на вулканично стъкло, върху покрива на сградата.

The concrete roof of a school gymnasium collapsed in China's Qiqihar city killing 10 people, with one person still trapped, state media reported https://t.co/qyOcH0kqcJ pic.twitter.com/SxR02vMR8P