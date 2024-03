Испанскикоментарите на, отправени винтернет програма, в която се споменава, че се молят пападавъзможно най-скоро. По-късносе извиниха за постъпката си, предаде Асошиейтед прес.В сряданаФрансиско Серо Чавес публикува изявление на сайта на архиепископията, в което се казва, че тя отхвърля коментарите и предупреждава, че може да предприеме "коригиращи мерки", без да дава уточнения.

Изявлението последва епизод от програма на канал в платформата "ЮТюб" (YouTube), озаглавен "" (The Sacristy of the Vendée. A counter-revolutionary priestly gathering), публикуван по-рано този месец. В него свещеник от Толедо отправя встъпителен поздрав с думите: "Аз също се моля много за папата, за да може той да отиде на небето възможно най-скоро".По-късно и другси във връзка с изказването, докато шестимата испаноговорящи свещеници от различни държави, които участват във видеоконферентния разговор, се смеят на коментарите. След това групата започва да обсъжда различни религиозни, социални и политически въпроси, предимно от консервативна гледна точка.В изявлението сиказва, че изразява своето "дълбоко отхвърляне на всяка демонстрация на неприязън към личността и служението на Светия отец", като добавя, че е казал на свещениците, че трябва да потърсят прошка. В текста се казва, че архиепископията не носи отговорност и не е представена в изявленията на свещениците в интернет програмата.

During a YouTube program called, "The Sacristy of the Vendée. A counter-revolutionary priestly gathering," a priest said, "I also pray a lot for the Pope, so that he can go to heaven as soon as possible."



Six Spanish-speaking priests from different countries laughed along. pic.twitter.com/CC51rIJJvr