Американските вестници "Ню Йорк таймс" и "Вашингтон пост" пишат, че два месеца преди края на мандата си президентът на САЩе дал разрешение на Украйна да обстрелва с американски ракети с голям обсег обекти надълбоко в територията на Русия, отбелязвайки, че това е съществен завой в политиката на Вашингтон.Британският в. "Гардиън" посочва, че информацията, която до момента не е обявена официално от Белия дом, е подадена на съгласуванпред представителите на двете споменати американски издания и световните агенции Ройтерс и Асошиейтед прес. Въпросните медии не назовават американските представители, които са подали информацията.Байдън за първи път разрешава на украинската армия да използва ракетните системи(ATACMS, съкращение на английски от Army Tactical Missile System, или Армейска тактическа ракетна система), отбелязва "Вашингтон пост", като уточнява, че използването на тези американски оръжия за нанасяне на удари във вътрешността на Русия ще бъде "ограничено".

