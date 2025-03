Над 50 души загинаха и над 80 бяха ранени при огромен пожара в дискотеката „Пулс“ в Кочани, Северна Македония. По-голямата част от ранените се намират в болницата в града, където все още им се оказва медицинска помощ, съобщиха местните медии.

По-тежко ранените вследствие на пожара и вдишване на голямо количество дим, са разпределени в болницата в Щип и в други болници в района и в столицата Скопие, предаде МИА.

Пред болницата в Кочани се намират много от близките и роднините на ранените и починалите. Общинският клон на Червен кръст изготвя списъци за изясняване на идентичността на загиналите.

Трагедията в детайли

Според първата информация на Министерството на вътрешните работи, предоставена на МИА се посочва, че най-малко 50 души са загинали в дискотеката в Кочани, в която снощи избухна пожар по време на концерт на известната група „ДНК“.

Местният сайт „Евролинк“ посочва, че членовете на групата и оркестърът им също се намират в болници в Щип и Скопие, а един е на домашно лечение в Скопие.

Според информация в част от медиите в страната, пожарът най-вероятно е избухнал вследствие на употреба на пиротехнически средства.

На концерта са присъствали около 1500 души, като паниката, настанала при пожара, е забавила излизането им от сградата.

На кадри от концерта, разпространени в социалните мрежи, се вижда, че докато групата е на сцената, започва да гори конструкция на тавана. Направен е опит да се угаси с пожарогасители, а от микрофона се чува глас, който крещи „Махайте се, момчета!“, отбелязва „Евролинк“.

