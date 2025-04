Жертвите на проливните дъждове и бури в САЩ от 2 април насам вече са най-малко 18, като стихиите доведоха до почти рекордни равнища на реките и наводнения на селища в южните части на страната и в Средния Запад, предаде Асошиейтед прес.

Градските власти наредиха евакуации, а спасителни екипи на надуваеми салове проверяваха жители на щатите Кентъки и Тенеси. Доставките на газ и електроенергия са прекъснати на територия, простираща се от Тексас до Охайо.

Това са най-мащабните наводнения за последния половин век, посочва Уенди Куайър, главен мениджър на ресторант "Браун барел" в центъра на Франкфорт - столицата на щата Кентъки.

