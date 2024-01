Мис Колорадо беше коронясана за новата22-годишната Мадисън Марш е, спечелил титлата за най-красива жена в Съединените щати. Блондинката е и четвъртата Мис Колорадо, която става Мис Америка.

Congratulations to our very own #Airman, 2nd Lt. Madison Marsh, aka Miss Colorado — who was just crowned @MissAmerica 2024! Marsh is the first active duty servicemember to ever win the title.#AimHigh pic.twitter.com/3RuDu5CulW