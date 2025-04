Министърът на вътрешните работи и местното самоуправление Йонвис Ремула заяви, че руският влогър Виталий Здоровецки ще трябва да остане по-дълго в страната, за да му бъдат повдигнати обвинения за тормоз и обида на филипинци в онлайн съдържание, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Здоровецки, който има повече от 10 млн. последователи в YouTube, беше арестуван на 2 април за тормоз над филипинци във видеоклиповете си. Ремула заяви, че Здоровецки няма да бъде депортиран, докато филипински съд не произнесе окончателната присъда.

"Това е предупреждение към всички. Хората трябва да поемат отговорност за съдържанието, което създават. То не трябва да унижава, наранява или да очерни когото и да било", заяви Ремула на пресконференция, на която и Здоровецки присъстваше.

Look at this prick applauding himself. Vitaly Zdorovetskiy is presented here at a press conference. Good news though. We're told #VitalyZdorovetskiy will not be deported right away. It looks like he'll have to do some time first. Way to go, Filipinos!

