Американски пилот на изтребител F-35 е без наранявания, след като е катапултирал, малко преди летателният апарат да се разбие в земята, предаде Асошиейтед прес. Инцидентът е станал секунди преди кацане на летището във военновъздушна база Ейлсън, щата Аляска.

На пресконференция оцелелият по чудо летец - полковник Пол Таунсенд, е заявил, че причината е била техническа неизправност.

Военновъздушните сили (ВВС) на САЩ са започнали разследване по случая.

F-35 е един от най-модерните и перспективни самолети в арсенала на ВВС на САЩ, отбелязва агенция "Фокус". Той е предназначен за изпълнение на различни бойни задачи и е оборудван с модерни технологии, включително стелт способности и висока маневреност.

