Четирима души са загинали при катастрофа с хеликоптер, който се е врязал в болница в Югозападна Турция, съобщи губернаторът на провинцията.

„Хеликоптерът е паднал на земята, след като се е ударил в четвъртия етаж на болницата по време на излитане“, при което са загинали двамата пилоти, един лекар и един служител на борда на машината, заяви управителят на провинция Мугла Идрис Акбийк.

„Имаше интензивна мъгла“, каза Акбийк и добави, че властите разследват причината за инцидента.

Летателният апарат е излетял в условия на лоша видимост от покрива на болницата в град Мугла на път за град Анталия.

След това хеликоптерът се носи в мъглата няколко минути, преди да се разбие в празно поле до болницата, в която се е врязал, съобщават турските медии.

Инцидентът се случва по-малко от 2 седмици след като 6 войници загинаха при сблъсък на два хеликоптера по време на армейско учение в югозападната турска провинция Испарта.

Тогава Министерството на отбраната не уточни каква е причината за тази катастрофа.

